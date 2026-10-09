Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным передал привет от супруги

По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп передал привет от своей супруги Меланьи Трамп.
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