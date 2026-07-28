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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Загитова ответила Ригини: «Думать, что из-за якобы короткой карьеры я не смогу ничему научить, это, мягко говоря, скудоумие. А чего добился ты, как говорится?!!!»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова ответила на критику ее тренерских способностей со стороны хореографа Ивана Ригини .

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