Елизавета II организует особую службу в память о принце Филиппе

Королева Великобритании Елизавета II почтит память супруга принца Филиппа особой церемонией. Как выяснилось, весной 2022 года в Вестминстерском аббатстве Елизавета II организует памятную службу, приуроченную к годовщине смерти принца Филиппа.
Королева Великобритании Елизавета II почтит память супруга принца Филиппа особой церемонией. Как выяснилось, весной 2022 года в Вестминстерском аббатстве Елизавета II организует памятную службу, приуроченную к годовщине смерти принца Филиппа.
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