Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 545 подписчиков

"Ъ": прокуратура намерена изъять "Саянскхимпласт" у семьи экс-депутата Круглова

"Ъ": прокуратура намерена изъять "Саянскхимпласт" у семьи экс-депутата Круглова

Генеральная прокуратура РФ направила в Хамовнический суд Москвы исковое заявление с требованием обратить в доход государства активы АО "Саянскхимпласт" - крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх