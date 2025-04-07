"Ъ": прокуратура намерена изъять "Саянскхимпласт" у семьи экс-депутата Круглова

Генеральная прокуратура РФ направила в Хамовнический суд Москвы исковое заявление с требованием обратить в доход государства активы АО "Саянскхимпласт" - крупнейшего в России производителя поливинилхлорида (ПВХ).
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