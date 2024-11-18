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Овечкину осталось меньше 30 голов до Гретцки! Русский гений оформил дубль и впервые в карьере забил Самсонову

Овечкину осталось меньше 30 голов до Гретцки! Русский гений оформил дубль и впервые в карьере забил Самсонову

Невероятный Ови продолжает забивать. Есть хет-трик!Проводя в Национальной хоккейной лиге 20-й сезон, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин явно замахнулся на то, чтобы выбить голевой «полтинник» — добраться до отметки в 50 голов за регулярный чемпионат.

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