Овечкину осталось меньше 30 голов до Гретцки! Русский гений оформил дубль и впервые в карьере забил Самсонову

Невероятный Ови продолжает забивать. Есть хет-трик!Проводя в Национальной хоккейной лиге 20-й сезон, капитан «Вашингтона» Александр Овечкин явно замахнулся на то, чтобы выбить голевой «полтинник» — добраться до отметки в 50 голов за регулярный чемпионат.