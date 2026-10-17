Болей нет, уплотнений тоже, самочувствие прекрасное. Кажется, зачем идти к врачу, если ничего не беспокоит? Но именно в этом и заключается одна из главных опасностей рака молочной железы: на ранних стадиях заболевание может развиваться незаметно.
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