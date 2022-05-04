В Краснодарском крае полицейские пресекли деятельность браконьера

В результате проведения рейдовых мероприятий по охране водных биологических ресурсов в акватории реки Протока сотрудники ОМВД России по Славянскому району заметили мужчину на лодке, который вылавливал рыбу с применением запрещенных снастей.
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