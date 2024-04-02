Собянин: Инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

Власти Москвы создают привлекательные условия для формирования благоприятного инвестиционного климата В сообщении, опубликованном в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина, было отмечено, что в прошлом году в экономику столицы было вложено примерно 6,8 триллиона рублей.