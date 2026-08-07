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Лукашенко высказался о формуле справедливой цены

Лукашенко высказался о формуле справедливой цены

Цены в Белоруссии выросли в первой половине года на 2,9 процента, но при этом «нарушения дисциплины цен допускаются повсеместно», что приводило даже к возбуждению уголовных дел, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

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