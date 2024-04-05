Нужны ли России таджики?

Акимова Татьяна

Русские и рожали бы больше детей, но помощи от государства нет, она уходит таджикам и остальным мигрантам, которые сюда тащат семьи.Сельскую политику мы полностью провалили, потому что нет колхозов, совхозов.Работать негде и рожать некому, потому что молодежь уезжает искать работу и поэтому рождение детей откладывается, а потом их может и не быть совсем.В Советском Союзе была рождаемость высокой, потому что КВАРТИРЫ БЕСПЛАТНО, ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНО, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!А ЭТО САМЫЕ ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, ЧТО ТЕБЯ НИКТО НЕ ВЫГОНИТ С РАБОТЫ В 1 ДЕНЬ В НИКУДА!!!