На днях Путин предложил выбор: или принимаем трудовых мигрантов, или повышаем производительность труда в течение ближайших шести лет.
Нужны ли России таджики?
Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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14 час.
Акимова Татьяна
Русские и рожали бы больше детей, но помощи от государства нет, она уходит таджикам и остальным мигрантам, которые сюда тащат семьи.Сельскую политику мы полностью провалили, потому что нет колхозов, совхозов.Работать негде и рожать некому, потому что молодежь уезжает искать работу и поэтому рождение детей откладывается, а потом их может и не быть совсем.В Советском Союзе была рождаемость высокой, потому что КВАРТИРЫ БЕСПЛАТНО, ОБРАЗОВАНИЕ БЕСПЛАТНО, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО!!!А ЭТО САМЫЕ ГЛАВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ.И УВЕРЕННОСТЬ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ, ЧТО ТЕБЯ НИКТО НЕ ВЫГОНИТ С РАБОТЫ В 1 ДЕНЬ В НИКУДА!!!
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12 час.
Астон Мартин
что бы рожать детей нужно решать вопрос с жильем и его возможным приобретением и постройкой , это самый острый вопрос отданный на откуп спекулянтам рыночникам , отсюда все проблемы ...
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10 час.
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