На днях Александре Пырченковой, правнучке Михаила Горбачева, исполнилось 18 лет. Девушка живет и учится не в России, а в Германии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Менее чем за 24 часа»: Кедми оценил шансы Европы в гипотетическом конфликте с Россией как нулевые
- Теневая монополия: почему задержание одного «крышевателя» не решит проблему этнического рэкета в транспортных узлах на местах
- «Ледяной душ» для «Ангелов»: почему государство лишило Плющенко гранта на фоне «азербайджанского демарша»
Свежие комментарии
- ЮЗ «Идеологический н...
- «Компромисс капит...
- СТ «Международный по...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым