Аналитик Юшков прокомментировал результаты опроса граждан Германии о «Северном потоке — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что 60% граждан поддерживают строительство газопровода «СП — 2».
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что 60% граждан поддерживают строительство газопровода «СП — 2».
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