RT НА РУССКОМ

9 432 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор дабижа
    в какую бы страну под видом" установления дерьмократии " они не входят начинается голод,обнищание и установление влас...Сенатор Пушков вы...
  • Ирина Богданова
    Да уж:( в какую дыру вы  своих партнеров засовываете:(  по Латинской Америке заметно такое партнёрство:( столько лет ...Сенатор Пушков вы...
  • Елена Мамонова
    Их нужно кормить как обычноКинолог Голубев д...

Аналитик Юшков прокомментировал результаты опроса граждан Германии о «Северном потоке — 2»

Аналитик Юшков прокомментировал результаты опроса граждан Германии о «Северном потоке — 2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что 60% граждан поддерживают строительство газопровода «СП — 2».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх