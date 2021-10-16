Спасем семью и вылечим ковид

Россияне по-прежнему охотнее верят шарлатанам, чем доказательной медицине, обожают теории заговоров, отказываются от лекарств и прививок под нелепыми конспирологическими предлогами, поддерживают давно опровергнутые концепции вроде телегонии.
Россияне по-прежнему охотнее верят шарлатанам, чем доказательной медицине, обожают теории заговоров, отказываются от лекарств и прививок под нелепыми конспирологическими предлогами, поддерживают давно опровергнутые концепции вроде телегонии.
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