Конец 176-летней истории: Германия больше не будет выпускать поезда, только танки

Как и многие промышленные предприятия в Западной Европе, компания Alstom, специализировавшая почти два столетия на выпуске поездов и трамваев, закрыла завод в рамках более широкой кампании по сокращению расходов за счет переноса производства в страны с более низкой заработной платой.