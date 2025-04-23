Конец 176-летней истории: Германия больше не будет выпускать поезда, только танки

Как и многие промышленные предприятия в Западной Европе, компания Alstom, специализировавшая почти два столетия на выпуске поездов и трамваев, закрыла завод в рамках более широкой кампании по сокращению расходов за счет переноса производства в страны с более низкой заработной платой.
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