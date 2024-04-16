В ДНР предложили изменить законодательство в отношении пленных бойцов ВСУ

Кимаковский: демократизация закона о пленных поможет в сдаче в плен бойцов ВСУ Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский предложил изменить закон в отношении сдачи в плен украинских военных.
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