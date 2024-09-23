Военкор анонсировал кадровые перестановки после смерти Эрнеста и Гудвина. Что известно о расследовании гибели бойцов?

Военкор Александр Коц со ссылкой на анонимный источник сообщил, что после смерти российских бойцов Дмитрия Лысаковского с позывным Гудвин и Сергея Грицая с позывным Эрнест в их полку запланировали кадровые перестановки.
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