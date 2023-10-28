Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 881 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бут
    Нет слов. Защитнички Донбасса. Как это понимать?Российских военны...
  • Семен Борисов
    А ещё нашли отпечаток армянского носа в центре корабельного ложемента!😜😂🤣На горе Арарат на...
  • Россиянин
    Проштрафился один, весь кишлак домой. Вот тогда будет порядок. Начнут следить за поведением друг друга. Жестоко? Да ж...Семья подростка и...

Ну тут-то Россия при чём?

Ну тут-то Россия при чём?

Французская разведка в атаке клопов на Париж обнаружила… «руку Москвы» Владимир Малышев *** Нет, доблестные французские спецслужбы все-таки недаром хлеб (пардон, багеты) едят! Как сообщила телерадиокомпания BFM TV, на днях они разоблачили страшную диверсию с целью подорвать престиж Франции и повлиять на ее граждан через информационное пространство.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх