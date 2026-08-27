Валенис: При прямом столкновении с РФ первой целью НАТО станет Калининградская область 27 августа 2026 Марина Совина Фото: Виталий Невар / РИА Новости Бывший министр иностранных дел Литвы Антанас Валенис заявил, что Россия при прямом столкновении с НАТО якобы рискует лишиться Калининградской области.
От "лютых" шпрот. «Будет уничтожена». В Литве пригрозили превентивными ударами НАТО по Калининградской области
Комментарии
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Владимир Петросов
Владимир Елкин
Физически место надо указывать не самолетам-разведчикам, а тем, кто его посылает! Лучшее решение - уничтожить главный гнойник мира - &quot;велико&quot;британию! Причем так, чтобы над их островами свободно гуляли волны Атлантического океана! Кто после уничтожения этих колонизаторов решится повторить судьбу бритов вместо богатой процветающей жизни, обнимашек на симпозиумах и получения прибылей? Все эти мерцы, дерлайнены и прочая шушера с обоссаными штанами будут дрожать в бункерах от страха за свою шкуру!
Так это другой конец палки, действие которого всегда надо держать в уме, а палец на спусковом крючке.
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4 н.
Виктор Дворников
Неужели что на западе выбирают ответственных лиц идиотов, это же просто маразм, кто посмеет это затеет то от их страны останется воронка с стерриторию этой страны.
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4 н.
Эльвира Величутина
Помойные мечты приебалтов
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4 н.
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