От "лютых" шпрот. «Будет уничтожена». В Литве пригрозили превентивными ударами НАТО по Калининградской области

Владимир Петросов

Владимир Елкин

Физически место надо указывать не самолетам-разведчикам, а тем, кто его посылает! Лучшее решение - уничтожить главный гнойник мира - &quot;велико&quot;британию! Причем так, чтобы над их островами свободно гуляли волны Атлантического океана! Кто после уничтожения этих колонизаторов решится повторить судьбу бритов вместо богатой процветающей жизни, обнимашек на симпозиумах и получения прибылей? Все эти мерцы, дерлайнены и прочая шушера с обоссаными штанами будут дрожать в бункерах от страха за свою шкуру!