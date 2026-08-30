Экс-защитник системы ЦСКА Гордеев (196 см, 99 кг) перешел в «Югру»

Защитник Михаил Гордеев будет выступать за «Югру», сообщает официальный сайт ВХЛ. Последние 3 сезона 26-летний игрок провел в системе ЦСКА (17 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и 162 с учетом плей-офф – за « Звезду » в Olimpbet ВХЛ).
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