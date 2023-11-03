Палата представителей одобрила помощь США Израилю без упоминания Киева

Находящаяся под контролем Республиканской партии палата представителей Соединённых Штатов утвердила проект законы об отправке поддержки для израильской стороны, которая обойдётся государству в более чем 14 миллиардов долларов.
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