Власти собираются создать механизм против «ложного транзита» импортных товаров

Власти готовят меры по борьбе с неуплатой НДС в рамках псевдотранзитного импорта. С 2025 года планируется запустить систему прослеживаемости товаров, которая должна обеспечить дополнительные поступления в размере 150 млрд руб.
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