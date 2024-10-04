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Закон и Порядок

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Власти собираются создать механизм против «ложного транзита» импортных товаров

Власти собираются создать механизм против «ложного транзита» импортных товаров

Власти готовят меры по борьбе с неуплатой НДС в рамках псевдотранзитного импорта. С 2025 года планируется запустить систему прослеживаемости товаров, которая должна обеспечить дополнительные поступления в размере 150 млрд руб.

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