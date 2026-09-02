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МИД России заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

МИД России заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с действиями НАТО, которые, по мнению ведомства, свидетельствуют о подготовке альянса к возможному военному конфликту с Россией.

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