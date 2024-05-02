Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"

"Что вы там курите?" По всей Европе ловят "русских агентов"

Вся Европа окутана сетью российских шпионов, диверсантов, ассасинов, поджигателей. И чем ближе будут выборы в Европейский парламент, тем активнее будут действовать эти коварные русские агенты, тем страшнее и резонанснее будут их злодеяния.

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