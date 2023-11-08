20 вроде бы пустяков, которые сделали нашу жизнь хуже, а мы этого и не заметили

п. 2 и 3 несогласен, из дополнительного согласен только с п. 22. п. 24 вообще смешно, кто мешает выключить телефон?

А

Алексей

Да никто не мешает,конечно.Только именно в это время Вы можете пропустить важный звонок.А тот кто звонил ,больше не позвонит🤪.Или начальник на работе звонит,попробуй не ответь,с какашками потом сожрет😁