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20 вроде бы пустяков, которые сделали нашу жизнь хуже, а мы этого и не заметили

20 вроде бы пустяков, которые сделали нашу жизнь хуже, а мы этого и не заметили

В прошлый раз мы говорили о мелочах, которые незаметно превратили нашу жизнь в праздник. Теперь перечислим все темные стороны мира будущего, которое уже наступило.

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Комментарии
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А
Алексей
27.Самое страшное наказание для ребенка стало отлучение от телефона
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1 д.
А
Алексей
п. 2 и 3 несогласен, из дополнительного согласен только с п. 22. п. 24 вообще смешно, кто мешает выключить телефон?
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1 д.
А
Алексей
Да никто не мешает,конечно.Только именно в это время Вы можете пропустить важный звонок.А тот кто звонил ,больше не позвонит🤪.Или начальник на работе звонит,попробуй не ответь,с какашками потом сожрет😁
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1 д.

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