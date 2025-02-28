Джеймс Кэмерон рассказал о реакции на “Аватар 3: Огонь и пепел” Режиссёр Джей...

Джеймс Кэмерон рассказал о реакции на “Аватар 3: Огонь и пепел”Режиссёр Джеймс Кэмерон недавно поделился своими впечатлениями о реакции на “Аватар 3: Огонь и пепел” после первых тестовых показов, а также подтвердил, что для создания третьей части франшизы не использовался генеративный искусственный интеллект.