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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Джеймс Кэмерон рассказал о реакции на “Аватар 3: Огонь и пепел” Режиссёр Джей...

Джеймс Кэмерон рассказал о реакции на “Аватар 3: Огонь и пепел” Режиссёр Джей...

Джеймс Кэмерон рассказал о реакции на “Аватар 3: Огонь и пепел”Режиссёр Джеймс Кэмерон недавно поделился своими впечатлениями о реакции на “Аватар 3: Огонь и пепел” после первых тестовых показов, а также подтвердил, что для создания третьей части франшизы не использовался генеративный искусственный интеллект.

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