Школьник на выпускном: Тимоти Шаламе стал мемом из-за своего лука на «Оскаре»

Актёра подняли на смех. Тимоти Шаламе стал одним из гостей церемонии вручения премии «Оскар». 29-летний исполнитель главной роли в фильме «Дюна» позировал перед камерами в костюме лимонного оттенка от Givenchy.
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