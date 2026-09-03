Люди смотрят пугающие фильмы, так как им нужен контролируемый адреналин

Кино, где происходят ужасные события, интересно людям по трем причинам: из-за создания страха в контролируемых условиях, «эффекта ОБЖ» и возможности побыть детективом.
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