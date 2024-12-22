Заноза
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Заноза

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Апокалипсис для Европы готов. Джентльмены удачи садитесь жрать, пожалуйста

Апокалипсис для Европы готов. Джентльмены удачи садитесь жрать, пожалуйста

Автор: Политика и экономика Раз уж американские СМИ заговорили о скором апокалипсисе для Европы, значит он не за горами.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
В ЕС как видимо одни идиоты сейчас у власти. Трамп им сказал платить 2% от ВВП платить в НАТО надо [иначе США выйдет из этой организации], они и платят, завтра он им скажет и 3%, и 4% и ведь будут платить не понимая, что &quot;король то голый&quot;! США не смогут [как и всё НАТО] защитить Европу, нет у него ни соответствщего оружия, ни возможностей. А если нет разницы, зачем тогда вообще платить! &quot;Слить&quot; Украину России и жить с ней в Мире. Рынок сбыта в России огромный, ресурсов предостаточно, живи, работай, развивайся и радуйся, на хер им вообще США сдались? Но до этого они своим скудным умишком ни когда дойти не смогут. Квалифицированные рабочая сила постепенно переберется в Россию [здесь она востребована], а толпы мигрантов очень быстро развалит то что останется от Европы! И фсё...
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