Апокалипсис для Европы готов. Джентльмены удачи садитесь жрать, пожалуйста

ИМ

Ильдус Мамлеев

В ЕС как видимо одни идиоты сейчас у власти. Трамп им сказал платить 2% от ВВП платить в НАТО надо [иначе США выйдет из этой организации], они и платят, завтра он им скажет и 3%, и 4% и ведь будут платить не понимая, что "король то голый"! США не смогут [как и всё НАТО] защитить Европу, нет у него ни соответствщего оружия, ни возможностей. А если нет разницы, зачем тогда вообще платить! "Слить" Украину России и жить с ней в Мире. Рынок сбыта в России огромный, ресурсов предостаточно, живи, работай, развивайся и радуйся, на хер им вообще США сдались? Но до этого они своим скудным умишком ни когда дойти не смогут. Квалифицированные рабочая сила постепенно переберется в Россию [здесь она востребована], а толпы мигрантов очень быстро развалит то что останется от Европы! И фсё...