ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Весточка из Киева. Украинцы массово отказываются воевать

Весточка из Киева. Украинцы массово отказываются воевать

Юрий Кот Мой друг из столицы Украины прислал новое сообщение. "Привет, дружище.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохол- это диагноз...
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1 час.
Вячеслав 5
Хватит смешить-у нас многие учились русскому языку из многих стран и что все стали сразу-Русскими а Русские с бывших республик пр приезде на историческую родину сдавали тоже русский-когда думать начнёте господа.
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1 час.
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Патриоты Украины,за пределами Украины,самые патриотичные.
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8 мин.

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