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Царьград

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Кузбасс запустил 9-месячную программу для управленцев в двух вузах

Кузбасс запустил 9-месячную программу для управленцев в двух вузах

Программа подготовки управленческих кадров стартовала в Кемеровской области. Её продолжительность составит девять месяцев, а обучение будет организовано на площадках двух крупнейших вузов региона — Кемеровского государственного университета и Кузбасского государственного технического университета имени Т.

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