Поплавская гневно обрушилась на спонсоров ВСУ группу «Би-2»

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская, поддерживающая СВО и регулярно бывающая с гуманитарной помощью в Донбассе, в своем Telegram-канале опубликовала гневный комментарий, касающийся новости о том, что музыкантов группы «Би-2» могут признать в РФ спонсорами терроризма и забрать у них всё имущество в России.
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