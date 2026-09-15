Мостовой о двух ничьих «Краснодара» подряд: «Не хватает Сперцяна и Кривцова. Кордоба только набирает форму»

Александр Мостовой рассказал, почему «Краснодар» не смог победить в двух последних турах РПЛ. В сентябре «быки» сыграли вничью с «Акроном» (1:1) и «Крыльями Советов» (2:2) и после 8 матчей лидируют в таблице с 4-очковым отрывом.