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РИАН: Флеболог Смирнова заявила, что риск тромбоза возникает у мужчин после 40

РИАН: Флеболог Смирнова заявила, что риск тромбоза возникает у мужчин после 40

Кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова сообщила, что тромбоз чаще всего проявляется у мужчин старше сорока лет, у беременных или недавно родивших женщин, а также у людей с онкологией и страдающих ожирением.

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