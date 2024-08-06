РИАН: Флеболог Смирнова заявила, что риск тромбоза возникает у мужчин после 40

Кандидат медицинских наук, врач-флеболог Елена Смирнова сообщила, что тромбоз чаще всего проявляется у мужчин старше сорока лет, у беременных или недавно родивших женщин, а также у людей с онкологией и страдающих ожирением.
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