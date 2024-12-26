Со времени публикации статьи, вызвавшей определенный отклик, «А нужна ли нам вообще эта Абхазия?», прошло не так уж и много времени, но ситуация, мягко говоря, изменилась.
«Брат заплати»
Комментарии
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vР
viach Россия
Задуматься абхазов может заставить ТОЛЬКО самостоятельная жизнь с выплатой России накопившихся долгов! К туркам ринутся? Пусть! Но прежде расчёт по долгам! А там видно будет!
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6 час.
ЕС
Евгений Сорокин
Уж который раз сплошное бесполезное бла-бла-бла. А где же конкретные действия?
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5 час.
Валентин Щербаков
РОССИИ еще не хватало этой тунеядской и воровской Абхазии, хватит заниматься миротворчеством и жалостью к русофобам, жлобам и любителям халявной жизни ....
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2 час.
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