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Туристы перепутали дельфинов с акулами у берегов Анапы

Туристы перепутали дельфинов с акулами у берегов Анапы

В Черном море у берегов Анапы туристы перепутали дельфинов с акулами и ударились в панику. Видео с плавающими среди людей дельфинами разместил Telegram-канал Mash.

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