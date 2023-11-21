Евродепутат назвал закрытие КПП на границе с РФ "политическим выбором" Финляндии

ТАСС/EPA Решение Хельсинки о закрытии четырех пограничных пунктов на границе с Россией практически наверняка является подлинным национальным решением Финляндии, заявил в беседе с РЕН ТВ евродепутат Гуннар Бэк.
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