Русские бегут из «цивилизованной» Европы: почему жители Прибалтики выбирают Россию Ирина ВальковаС начала масштабной спецоперации России на Украине в феврале 2022 года жизнь русскоязычных жителей стран Прибалтики кардинально изменилась.
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