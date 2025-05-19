Русские бегут из «цивилизованной» Европы: почему жители Прибалтики выбирают Россию Ирина ВальковаС начала масштабной спецоперации России на Украине в феврале 2022 года жизнь русскоязычных жителей стран Прибалтики кардинально изменилась.