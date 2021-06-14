Карельские Вести

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Средство для укрепления ногтей «Eveline 8 в 1» (отзывы)

Средство для укрепления ногтей «Eveline 8 в 1» (отзывы)

Немногие с детства задумываются о будущей красоте рук. Вместо заботы и грамотного ухода девочки, девушки, а иной раз и женщины в возрасте грызут ногти, инструменты используют не те или неправильно, что приводит к возникновению множества проблем.

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