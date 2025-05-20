Хуситы останутся у власти: США меняют тактику действий

Министр обороны США Пит Хегсет признал, что американским силам не удалось полностью уничтожить йеменских хуситов, и заявил об отказе Америки от траты всего своего времени и ресурсов на смену режима в Йемене.
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