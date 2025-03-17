Олег Царёв: Уиткофф намекнул, что возможен обмен занятых ВСУ территорий Донбасса, «где сосредоточены русские», на Запорожскую АЭС:

Уиткофф намекнул, что возможен обмен занятых ВСУ территорий Донбасса, «где сосредоточены русские», на Запорожскую АЭС:«Есть регионы, в которых, как мы все знаем, сосредоточены русские, есть ядерный реактор, который поставляет электричество Украине.