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В городах-миллионниках снизились продажи в новостройках

В городах-миллионниках снизились продажи в новостройках

В Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре падение за месяц составило 70%. Июль — первый месяц без программ льготной ипотеки, и такое падение было ожидаемо, подчеркивают эксперты Business FM В российских городах-миллионниках упали продажи новостроек.

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