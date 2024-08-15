В городах-миллионниках снизились продажи в новостройках

В Челябинске, Ростове-на-Дону и Самаре падение за месяц составило 70%. Июль — первый месяц без программ льготной ипотеки, и такое падение было ожидаемо, подчеркивают эксперты Business FM В российских городах-миллионниках упали продажи новостроек.