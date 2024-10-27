ПК-версию God of War: Ragnarok улучшили на процессорах AMD Zen1 и Zen2 — вышел шестой патч С...

ПК-версию God of War: Ragnarok улучшили на процессорах AMD Zen1 и Zen2 — вышел шестой патчСтудия Jetpack Interactive выпустила шестое обновление для ПК-версии God of War: Ragnarok, которое улучшает производительность игры на процессорах AMD с архитектурой Zen 1 и 2.