Расчет «Мсты» группировки войск «Центр» поразил командный пункт ВСУ

Расчет буксируемого орудия «Мста-Б» группировки войск «Центр» высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь-М2» уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает Минобороны России.
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