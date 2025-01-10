Страна и люди
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Страна и люди

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Расчет «Мсты» группировки войск «Центр» поразил командный пункт ВСУ

Расчет «Мсты» группировки войск «Центр» поразил командный пункт ВСУ

Расчет буксируемого орудия «Мста-Б» группировки войск «Центр» высокоточным артиллерийским боеприпасом «Краснополь-М2» уничтожил командный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает Минобороны России.

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