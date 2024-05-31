Водоемы Иркутска начнут постоянно патрулировать с 1 июня

С 1 июня в Иркутске начнется патрулирование водоемов города. В патрули будут выходить специалисты МКУ «Безопасный город», сотрудники ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области, МУ МВД России «Иркутское», представителями добровольческого спасательного отряда «111.
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