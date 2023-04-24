Минобороны РФ сообщило об уничтожении топливохранилища ВСУ под Бахмутом

Российские войска нанесли ракетный удар по позициям украинских войск на Лисичанском направлении, а также уничтожили склад топлива ВСУ в районе Бахмута (Артемовска), сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев.
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