«МЮ» проиграл 4 из 6 матчей сезона. Манкунианцы уступили трижды подряд впервые при тен Хаге

Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущих двух играх были поражения от «Арсенала» и «Брайтона» с одинаковым счетом – 1:3.
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