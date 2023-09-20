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«МЮ» проиграл 4 из 6 матчей сезона. Манкунианцы уступили трижды подряд впервые при тен Хаге

«МЮ» проиграл 4 из 6 матчей сезона. Манкунианцы уступили трижды подряд впервые при тен Хаге

Команда Эрика тен Хага сегодня уступила «Баварии» (3:4) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов. В предыдущих двух играх были поражения от «Арсенала» и «Брайтона» с одинаковым счетом – 1:3.

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