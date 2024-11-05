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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков о Европе: «Пока не загадываю. Я в «Локомотиве», хочу побеждать»

Во вторник «Локомотив» на выезде обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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