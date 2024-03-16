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Южнокорейская компания разрабатывает новую зенитную ракету класса «корабль-воздух» для ВМС страны

Южнокорейская компания разрабатывает новую зенитную ракету класса «корабль-воздух» для ВМС страны

Администрация программы оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) заключила контракт с южнокорейским производителем аэрокосмической продукции LIG Nex1 на разработку новой зенитной ракеты KSM-2 в рамках проекта «Ракета класса Корабль-воздух-II» для ВМС республики.

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