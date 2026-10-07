Освобождение Юрковки: российские войска продвинулись в ДНР

Российские войска освободили Юрковку в ДНР, это уже пятый населенный пункт за неделю. Продвижение идет в глубину обороны противника, зафиксированы значительные потери ВСУ.
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