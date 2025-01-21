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Царьград

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Турэксперт Арутюнов: к путешествию в Китай стоит заблаговременно подготовиться

Турэксперт Арутюнов: к путешествию в Китай стоит заблаговременно подготовиться

Эксперт по путешествиям поделился практичными советамиДмитрий Арутюнов, занимающий пост генерального директора туристической фирмы "Арт-Тур", в беседе с 360.

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